الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أريد منح فرصة للسلام قبل نقل السفارة إلى القدس

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة، إنه يريد أن يعطي فرصة لإحلال السلام بين “إسرائيل” والفلسطينيين قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وفي مقابلة مع حاكم ولاية اركنسو السابق، مايك هاكابي، على شبكة (تي.بي.إن)، أشار ترمب إلى أن إدارته تعمل على خطة لإحلال السلام بين الجانبين.

وقال ترمب: “أريد أن أعطي ذلك فرصة قبل حتى أن أفكر في نقل السفارة إلى القدس”. مضيفاً: “إذا أمكننا تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، فأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط في نهاية المطاف وهو الأمر الذي يجب أن يحدث”.

وبسؤاله عما إذا كان قد وضع إطاراً زمنياً لنقل السفارة قال ترمب: “سنقوم باتخاذ قرار في المستقبل غير البعيد”.

يشار إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وفي يونيو/ حزيران، وقع ترمب أمراً مؤقتاً لإبقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وجدير بالذكر أن الكونغرس الأمريكي أصدر قراراً عام 1995، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. لكن قرار الكونغرس تضمن عبارة تسمح للرئيس بإصدار أمر كل ستة أشهر بإرجاء تنفيذ قرار الكونغرس، وهو ما دأب الرؤساء الأمريكيون على فعله منذ ذلك الحين.

شام تايمز

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