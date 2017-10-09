غراء مصنوع من بروتين طبيعي يشفي الجروح في ثوان

طور خبراء الطب الحيوي من أستراليا وأمريكا غراء بسيطا يدعى”MeTro” وهو مصنوع من بروتين طبيعي يدعى”تروبلاستين”، ويمكن إضافته مباشرة على الجروح ليشفيها في ثوان معدودة.

وذكر موقع روسيا اليوم أنه بإمكان المنتج الجديد إنقاذ الأرواح بفضل سرعة وكفاءة لصق الجروح لدى المصابين أو الذين خضعوا للجراحة في أقل من 60 ثانية.

وأكد الباحثون فعالية الغراء في غلق الجروح بالاستعانة بضوء الأشعة فوق البنفسجية، وهو ما يشكل خيارا مثاليا خاصة على الأنسجة الحساسة مثل الرئة والقلب والشرايين، مما يلغي الحاجة إلى الغرز والطرق التقليدية في غلق الجروح وما يساعد في نجاعة عمل الغراء هو المرونة العالية التي يتمتع بها.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة “Science Translational Medicine” أن الغراء نجح بسرعة في لصق جروح صغيرة في الشرايين والرئتين لدى القوارض والخنازير التي خضعت للاختبار.

ويشير فريق البحث إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من البحوث، إلى جانب الاختبارات السريرية من أجل التأكد من نجاعة المنتج على المرضى من البشر، مؤكدين أن النتائج الحالية تبعث على التفاؤل بشأن تأثير الغراء في المستقبل في معالجة الجروح الداخلية الخطيرة في مواقع الطوارئ مثل حوادث السيارات، وفي المناطق التي تشهد حروبا فضلا عن تحسين العمليات الجراحية في المستشفيات.

يذكر أنه تم تصميم “MeTro” الذي يجمع بين تقنيات البروتين المرنة الطبيعية مع جزيئات حساسة خفيفة لسرعة التئام الجروح، بالتعاون بين البروفسور أنتوني فايس، وهو عالم الكيمياء الحيوية في جامعة سيدني، والأستاذ علي خادموسيني، مدير أبحاث المواد الحيوية في كلية الطب بجامعة هارفارد.

شام تايمز

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