غانا تطلب إعادة مباراة أوغندا .. ومصر تترقب

رفع الاتحاد الغاني لكرة القدم، شكوى رسمية لنظيره الدولي، على حكم مباراة المنتخب، أمام نظيره الأوغندي اليوم السبت (0-0)، ضمن تصفيات أفريقيا للمونديال.

وقال بيان رسمي للاتحاد الغاني: “تقدمنا باحتجاج للفيفا على الحكم الجنوب أفريقي دانييل بينيت، ومساعديه إلدريك أديلايد، وستيف ماري؛ بسبب ما حدث في مباراتنا أمام أوغندا”.

وأضاف: “تم رفع الشكوى مباشرة بعد انتهاء المباراة، ورفض السيد بينيت والمساعدين، هدفًا صحيحًا لغانا في الدقيقة (93)، ومع الإعادة التلفزيونية تبين أن الهدف كان صحيحًا، ولم يكن يجب أن يتم إلغاؤه”.

وتابع: “ورفض الحكم أيضَا منح منتخب غانا ضربة جزاء، في النصف الثاني من المباراة عندما تم إسقاط لاعب الوسط فرانك أشيمبونج بمنطقة الجزاء”.

وأشار “تركت هذه القرارات الاتحاد الغاني، لتقديم احتجاج للاتحاد الدولي لفحص أدائهم”.

وختم البيان “يطلب الاتحاد الغاني من الفيفا، إمكانية النظر في إعادة المباراة من أجل تحقيق العدالة دون خوف، أو محاباة”.

كان التعادل السلبي، أنهى آمال المنتخب الغاني في بلوغ المونديال، والفوز كان سيمنحه فرصة مواصلة الأمل في بلوغ المونديال، حال تعثرت مصر غدًا أمام الكونغو.

تعادل غانا وأوغندا، جعل مصر على أبواب روسيا، حيث إن فوزها غدًا على الكونغو يجعل رصيدها 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أوغندا، و6 نقاط عن غانا، وسيتأهل الفراعنة رسميًا للمونديال قبل الجولة الأخيرة.

إعادة اللقاء..أمر محتمل

يرى محمد فضل الله مستشار الهيئة العامة للشباب والرياضة بالإمارات، وخبير اللوائح، أنَّ اللقاء، قد يتم إعادته بشرط اعتراف الحكم بأخطائه، أو حال وجود خطأ في تطبيق اللوائح، والقوانين.

وأضاف فضل الله في تصريحات ل، إنَّ الاتحاد الدولي ينتظر تقرير حكم المباراة، وعليه يتم تحديد إعادة المباراة من عدمه.

وأشار خبير اللوائح، إلى أنَّه في حالة اعتراف الحكم بأي خطأ أثر بدوره على سير اللقاء، فإنَّه سيتم اتخاذ قرار من جانب اتحاد اللعبة، بإعادته.

حالات مشابهة

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرارًا من قبل، بإعادة لقاء البحرين وأوزبكستان، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2006؛ بسبب خطأ للحكم الياباني توشيميتسو.

وارتكب الحكم، في المباراة خطأ فنيًا، حيث ألغى ركلة جزاء لأوزبكستان ومنح البحرين، ركلة حرة بدلاً من إعادة ركلة الجزاء، وهو ما اعتبره الفيفا، مخالف للوائح والقوانين.

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إعادة مباراة السنغال وجنوب أفريقيا، التي انتهت بفوز جنوب أفريقيا (2-1) في 12 تشرين ثان/نوفمبر 2016.

وشهدت المباراة، احتساب الحكم الغاني جوزيف لامبتي ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة (43)، لصالح منتخب جنوب أفريقيا الذي خاض المباراة على ملعبه، وهو ما أدى إلى إيقاف الحكم مدى الحياة.

مصر تترقب

إعادة اللقاء يعني أنَّ فوز مصر غدًا لن يضمن تأهلها رسميًا للمونديال؛ لأنه سيتوجب عليها انتظار نتيجة اللقاء المعاد، وإذا ما فازت أوغندا فإنه سيتعين على الفراعنة الانتظار للجولة الأخيرة أمام غانا لحسم التأهل رسميًا.

كووورة

شام تايمز

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