فرنسا تهزم بلغاريا وتقترب بشدة من المونديال

كان هدف بليز ماتويدي المبكر كافيا لتضمن فرنسا انهاء مجموعتها في التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ضمن أول مركزين، بعد فوزها 1- صفر خارج ملعبها على بلغاريا اليوم السبت.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة متقدما بنقطة واحدة على السويد التي سحقت لوكسمبورج 8 – صفر وسيتأهل مباشرة لنهائيات روسيا، إذا فاز على روسيا البيضاء يوم الثلاثاء.

وتخوض أفضل 8 فرق تحتل المركز الثاني جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة.

وهز ماتويدي الشباك بعد 3 دقائق بتسديدة جيدة وتصدى هوجو لوريس حارس فرنسا لأفضل فرصة أتيحت لبلغاريا قبل نهاية الشوط الأول.

وأصبح ديدييه ديشامب المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ منتخب فرنسا من حيث عدد الانتصارات، بعد أن حقق فوزه 42 منذ أن خلف لوران بلان في 2012.

كووورة

شام تايمز

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