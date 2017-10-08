كريستيانو رونالدو يعادل رقم ليفاندوفسكي التاريخي

سجل كريستيانو رونالدو، الهدف الأول لمنتخب البرتغال في مرمى مضيفه أندورا، في المباراة التي تجمع الفريقين في تصفيات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها الصيف المقبل في روسيا.

ورفع البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده إلى الهدف رقم 15 في تصفيات القارة الأوروبية لكأس العالم، ليعادل رقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقالت شبكة “سكواكا” إن كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي أول لاعبين في تاريخ تصفيات كأس العالم للقارة الأوروبية يسجلان 15 هدفا في نسخة واحدة من التصفيات.

يذكر أن كريستيانو رونالدو شارك في المباراة أمام أندورًا كبديل، ودخل في بداية الشوط الثاني، وسجل الهدف الأول للمنتخب في الدقيقة 63 من مجرياتها.

كووورة

شام تايمز

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