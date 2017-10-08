رسميا: نيجيريا أول منتحب أفريقي يتأهل لمونديال روسيا 2018

تأهلت نيجيريا إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بتغلبها على زامبيا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة ليتأهل رسميا للمونديال ، فيما تجمد رصيد المنتخب الزامبي عند سبع نقاط في المركز الثاني.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكس أيوبي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

وتأهلت نيجيريا للنهائيات لتصبح أول منتخب أفريقي يصعد للمونديال والحادي عشر الذي يتأهل عبر التصفيات والثاني عشر الذي يضمن مقعده في النهائيات، نظرا لتأهل روسيا المضيفة دون خوض التصفيات.

ويلتقي المنتخب النيجيري مع مضيفه الجزائري في الجولة الأخيرة في مباراة ستكون بمثابة تحصيل حاصل للفريقين.

كما يحل المنتخب الكاميروني ضيفا على زامبيا في ذات الجولة.

كووورة

شام تايمز

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