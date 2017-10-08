غانا تتعادل مع أوغندا وتفتح أبواب روسيا أمام مصر

منح المنتخب الغاني، فرصة ذهبية لمصر للتأهل إلى مونديال روسيا، بعدما تعادل سلبًا مع أوغندا اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى النهائيات العام المقبل.

ورفعت غانا رصيدها إلى 6 نقاط بالمجموعة الخامسة، وبقيت في المركز الثالث، فيما رفعت أوغندا رصيدها إلى 8 نقاط، خلف مصر المتصدرة بـ9 نقاط.

وتلتقي منتخب مصر مع الكونغو غدًا الأحد، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، ويضمن الفوز للفراعنة الظهور للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم، دون النظر للجولة الأخيرة من التصفيات الشهر المقبل.

وتحل مصر، ضيفة على غانا، فيما تستقبل الكونغو، أوغندا بالجولة الأخيرة في نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

كووورة

شام تايمز

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