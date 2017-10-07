طفلةٌ سوريةٌ تنال جائزةً شعريةً في بريطانيا

حصلت الطفلة السورية المقيمة في بريطانيا “امينة ابو كرش”، على جائزة “بيتجمان” الشعرية المرموقة، لتكون بذلك أصغر شاعرة معترف بها في المملكة المتحدة.

وأفاد موقع “عنب بلدي” بأن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أجرت اليوم الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر، مقابلة مع الطفلة “أمينة، قالت فيها الأخيرة إنها اعتمدت في كتاباتها على الأشعار الوطنية قبل فوزها بالمسابقة، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

وكانت أمينة (13 عاماً) لجأت مع أهلها إلى بريطانيا قادمة من مدينة داريا، قبل أكثر من عام، هرباً من العمليات العسكرية التي أفرغت المدينة من سكانها. ورغم أنها لم تبدأ بتعلم اللغة الإنجليزية سوى قبل عام، استطاعت كتابة الأشعار والفوز بالمسابقة المحلية.

وبدأت “أمينة” مقابلتها مع إذاعة (BBC) بعبارات شعرية عرّفت بها عن نفسها، بقولها “أنا من سوريا، من بلد حيث الناس يأخذون قطعة الخبز من الأرض كي لا يُداس عليها، حيث الأم تعلم أولادها ألا يدوسوا على النمل”.

وأشارت إلى أن مدرّسة الشعر في مدرستها شجعتها على مواصلة الكتابة والإلقاء، معبرة عن سعادتها بنيل جائزة كهذه، رغم أنها لم تتوقع أن تفوز بها، على حد قولها.

ومن الأشعار التي كتبتها أمينة، “وطني… من علمني كيف أؤسس وطنًا، يشبه شكل القلب، يشبه شكل الشريان التاجي، وشكل العصفور الدوري، وشكل التفاح الشامي، لكنت له أيضاً عبداً”.

شام تايمز

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