“غوغل” تكشف عن “سماعة” تترجم 40 لغة فورياً

كشفت “غوغل” عن سماعة أذن صغيرة ذكية باسم “Pixel Buds”، قادرة على ترجمة الكلام فورياً.

وبحسب موقع “رامبلر”، فإن السماعة قادرة على ترجمة نحو 40 لغة بشكل فوري عند اتصالها بهاتف “بيكسل-2” الجديد، بمجرد أن يلمس المستخدم زراً فيها وإعطائها الأمر الصوتي لتقوم بالترجمة للغة التي يريدها باستخدام خدمة “Google Translate”.

وتتصل السماعة بالهاتف لاسلكياً عبر البلوتوث، وعبر الضغط المطول على الزر اليميني تتصل السماعة تلقائيا مع المساعد الرقمي “Google Assistant”، والذي يمكن إعطاؤه الأوامر للتحكم بالأغاني أو إجراء المكالمات الهاتفية أو تشغيل خدمة تحديد المواقع وغيرها من التطبيقات الأخرى.

السماعة مؤلفة من قطعتين أساسيتين تتصلان مع بعضهما بكابل رقيق، تحتويان على بطارية قابلة للشحن مصممة للعمل لعدة ساعات متتالية

شام تايمز

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