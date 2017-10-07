فنانات عربيات يباركن لمنتخب سوريا تعادله الإيجابي مع المنتخب الاسترالي

باركت فنانات عربيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمنتخب السوري بالتعادل الإيجابي في مباراته الخميس ضد استراليا، وأعربن عن تفاؤلهن بتأهله الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقالت الفنانة كندا علوش، على تعادل المنتخب السوري، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور (إنستقرام) “مبروك لمنتخبنا التعادل مع أستراليا.. وعقبال التأهل.. عمر البطل سوريا كلها بتحبك”.

بينما عبرت الفنانة هالة القصير عبر حسابها على (فيسبوك) عن فرحتها قائلة “رفعتوا راسنا ومتل العادة…سوريا يا زينة البلاد تنعاد اعيادك تنعاد….فرحتوووونا ربي يحميكم يا حلم سوريانا القادم”.

وغردت الفنانة اللبنانية يارا معربة عن سعادتها عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) قائلة “أثق في قدرات.. نسور قاسون.. في التأهل لكأس العالم وتخطّي منتخب أستراليا في مباراة العودة إن شاء الله”.

ومن جهتها، تحدثت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن حماستها وتفاؤلها بالمباراة القادمة فغردت عبر (تويتر) “أول مرة بتحمس هلقد… الموعد يتجدد بأستراليا وإن شاء الله التأهل المنتخب السوري نسور قاسيون”.

وكان منتخب سوريا خرج بتعادل في وقت ثمين أمام ضيفه الأسترالي (1-1) يوم الخميس ضمن ذهاب مواجهة الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال روسيا 2018 ليتأجّل حسم بطاقة الترشح لقمة العودة في سيدني.

يشار الى ان المنتخب السوري سيخوض مباراة الاياب يوم الثلاثاء المقبل في استراليا.

شام تايمز

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