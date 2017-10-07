في اليوبيل الفضي لزواجهما .. أوباما لميشيل: شكراً لأنك تحملتني!

في رسالة “شاعرية” مؤثرة، احتفل الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بمناسبة عيد زواجه الخامس والعشرين مع زوجته السيدة الأولى السابقة، ميشال أوباما، ونشر فيديو يتحدث فيه عن زوجته على “فيسبوك”، محققاً رواجاً كبيراً على منصات الـ”سوشيال ميديا”.

وأكد أوباما من خلال الفيديو الذي نشره على حسابه الشخصي “فيسبوك” حبه الكبير لزوجته وامتنانه لتحملها الدائم وصبرها وحنانها والقوة التي تتمتع بها.

وقال في رسالته: إن “الفكرة في أن تعيشي معي لربع قرن هي شهادة على أنك شخص رائع وصبور”، وأضاف: “كان بالأمر السهل بالنسبة لي لأنني أمتلك صديقاً عظيماً وشخصاً يجعلني ابتسم، ويساعدني في المسير بكل ما هو صحيح، لا أدري ما أقول ولكنك مثال رائع لابنتينا ولكل أبناء البلد. قوتك وإصرارك وصدقك، كلها تبدو واضحة على العلن”.

وتابع رسالته المسجلة: لو تعرف الناس إليك كانوا وقعوا في حبك أيضا، وللحقيقة زواجنا أفضل قرار في حياتي وأتمنى أن تكوني تشعرين بذلك أيضاً”.

وترأس باراك أوباما الولايات المتحدة الأمريكية لولايتين متتاليتين، بين عامي 2008 و2016 وهو الرئيس الأميركي الـ44، وأول رئيس أميركي من أصول أفريقية.

حصل أوباما على جائزة نوبل للسلام عام 2009، وهو أول رئيس أميركي يفوز بها في عامه الأول في الحكم، وثالث رئيس أميركي يحصل عليها في تاريخها بعد “ثيودور روزفلت” و”وودرو ويلسون”.

شام تايمز

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