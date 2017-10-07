سباق للدراجات الهوائية والجري للأيتام السوريين على الحدود السورية التركية

نَظَّمت عدة مؤسسات سورية وأجنبية ولأول مرة سباقاً للدراجات الهوائية والجري لفئاتٍ عمرية مختلفة من أطفال دار نبع الأمل للأيتام، في مدينة الريحانية على الحدود السورية التركية، وكان الأطفال قد خضعوا لتدريباتٍ سابقة على اللياقة البدنيَّة والجري لمسافات طويلة.

نُظِّمَ السباق بوجود مجموعة من المتطوعين من دول العالم للعمل مع الأطفال السوريين وبتمثيل حكومي من الإدارة التركية وتنظيم وإدارة مؤسسة سكن المشرفة على مركز نبع الأمل للأيتام.

شارك في السباقين أكثر من 70 طفلاً في محاولةٍ من المؤسسة لإخراج الأيتام الوافدين حديثاً من سوريا من أجواء الحرب وفقدهم لأحد والديهم أو عوائلهم في القصف داخل سوريا، وكذلك تحقيق مبادئ التنافس والروح الرياضية عند الأطفال.

وأكد الدكتور عبد الحليم الطويل المدير التنفيذي للمؤسسة على ضرورة التعاون بين المؤسسات السورية والتركية لتأمين أفضل الأجواء للأيتام السوريين الوافدين إلى تركيا واللذين فقدوا أحد والديهم أو الاثنين خلال القصف في سوريا.

وتأتي هذه الفعالية مع إحصائياتٍ جديدة لأعداد الأيتام السوريين والتي فاقت 800 ألف يتيم وصل منهم إلى تركيا أكثر من 33 ألف يتيم توزعوا على دور الأيتام ومراكز الرعاية التي تديرها المؤسسات السورية والتركية في كل المحافظات، وأهمها المناطق الجنوبية كمحافظة هاتاي والتي تضم أكثر من 20 مركزاً لرعاية الأيتام وعوائلهم وتقدم لهم كافة الخدمات والراعية الصحية والتعليمية.

فيما يبقى أمل أيتام سوريا الدائم بالعودة القريبة إلى بلادهم وديارهم مع من تبقى من عوائلهم، وتحقيق أفضل الفرص التعليمية وتعويض النقص الذي فقدوه مع فقد أحد أبويهم.

شام تايمز

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