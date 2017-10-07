تستضيف حالياً 60 ألفاً.. اليونان ترحّل 14 ألف مهاجراً إلى بلدانهم

قال بيان صادر عن مديرية الأمن في اليونان إنه تمت إعادة 13 ألفاً و890 مهاجراً غير شرعي، من جنسيات مختلفة، إلى بلدانهم خلال عام 2017.

وذكرت مديرية الأمن عبر موقعها الرسمي، أن “ألفاً و595 مهاجراً غير قانوني من جنسيات مختلفة، تمت إعادتهم إلى بلدانهم خلال سبتمبر/ أيلول الفائت”.

وأضافت أن من بين المهاجرين الذين أعيدوا الشهر الماضي “1008 من ألبانيا، و185 من باكستان، و90 من العراق، و61 من جورجيا، و54 جزائرياً، و32 مغربياً، و30 من إيران”.

ولفتت المديرية، بحسب وكالة الأناضول، إلى أنها رحّلت قسماً (لم تحدده) من إجمالي المهاجرين المذكورين، فيما أعادت المتبقين في إطار برامج الإعادة الطوعية لمنظمة الهجرة الدولية.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول المهاجرين الذين أعادتهم في الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري.

ووفقاً لمعطيات وزارة سياسات الهجرة اليونانية، تستضيف البلاد على أرضها أكثر من 60 ألف مهاجر وطالب لجوء، تحتجز نحو 14 ألفاً منهم في الجزر التي وصلوها، في إطار اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، قامت الحكومة اليونانية بإرسال أكثر من 20 ألف لاجئ إلى بلدان أوروبية، في إطار برامج إعادة التوطين للاتحاد الأوروبي.

وتعهدت المفوضية الأوروبية بإعادة توطين 160 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا، في إطار برنامجها الممتد لعامين، إلا أنه لم يتم توطين سوى 29 ألف لاجئ في بلدان أوروبية مختلفة، في إطار البرنامج الذي انتهى مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد أن لقي معارضة شديدة داخل دول الاتحاد، ولا سيما من كتلة دول أوروبا الشرقية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes