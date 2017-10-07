المعتقلون ومخلفات الحرب .. خارجية كازاخستان تكشف النقاب عن أجندة (أستانة 7)

أعلنت الخارجية الكازاخية، اليوم، أن محادثات أستانا المقبلة ستبحث ملف إطلاق سراح المعتقلين، فيما جددت روسيا إصرارها على حضور المعارضة لجنيف بوفد موحد دون شروط.

وقال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف في لقاء مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو إن “المحادثات المقبلة ستبحث ملفي تحرير المعتقلين وتطهير الأماكن التاريخية من الألغام”.

وأكد وزير الخارجية الكازاخي، أن بلاده “ستواصل تقديم ساحة المفاوضات السورية من دون مزايدة”.

بدوره، أشار لافروف إلى أن “العديد من دول المنطقة عملت على تسهيل محادثات أستانا”، مضيفاً أنه “يجب توحيد المعارضة في سوريا بوفد واحد في محادثات جنيف مع عدم تقديم أي شروط مسبقة”.

ولفت إلى أن كازاخستان سترأس مجلس الأمن في الدورة المقبلة، وأكد أن روسيا ستدعمها.

وفي معرض ردّه على سؤال حول زيادة عدد الدول المشاركة في اجتماع أستانا حول سوريا، قال لافروف إن روسيا منفتحة حيال هذا الأمر، ولكن يجب الحصول على موافقة جميع الأطراف الضامنة التي أطلقت هذه العملية.

ومن المقرر أن تجري المحادثات، في نهاية الشهر الجاري، إلا أن الدول الراعية لم تحدد تاريخاً لبدئها حتى الآن

وعلى الرغم من أن المحادثات الأخيرة في أستانا (انتهت في 15 أيلول المنصرم)، ضمت إدلب إلى مناطق “خفض التصعيد”، إلا أن روسيا كثفت قصفها عليها في الفترة الماضية ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير عدد من المشافي التي توفر الرعاية الطبية للمدنيين.

شام تايمز

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