بعد غياب 10 سنوات .. غسان مسعود بدور ثري عربي في هوليوود

عاد الممثل غسان مسعود إلى “هوليوود” مجدداً بعد غياب دام 10 سنوات بفيلم للمخرج البريطاني الشهير ريدلي سكوت, يحمل عنوان All The Money in the World (كل أموال العالم), المقرر عرضه على شاشات السينما الأمريكية والعالمية في كانون الأول من عام 2018.

وذكرت وسائل إعلامية, أن الممثل مسعود يشارك في الفيلم إلى جانب كلاً من الممثل الأميركي كيفن سبيسي المعروف في العالم العربي بـ فرانك أدندروود، نسبة إلى أشهر أدواره في مسلسل House of Cards.

ومن المقرر, أن يُعرض الفيلم في الولايات المتحدة والعالم في شهر كانون الأول من عام 2018، ويلعب فيه مسعود البالغ من العمر 59 عاماً دور شيخ عربي ثري، تربطه علاقة بأغنى رجل عرفه التاريخ!.

وتحمل شخصية الفنان مسعود في الفيلم (كل أموال العالم) اسم “الأمير رشيد” حيث تدور أحداث الفيلم في فترة السبعينات، ويحكي عن تجارة النفط بين أمريكا والسعودية.

كما يتحدث الفيلم عن شخصية جون بول غيتي حفيد أغنى رجل عرفه العالم على مر العصور، والذي يقع ضحية لعصابة تختطفه وتطلب فدية من أمه التي تحيا حياة عادية لا دخل لها بالثراء، وتأمرها أن تأتي بمبلغ الفدية وهو 17 مليون دولار من الجد الثري، الذي يرفض الدفع ويصرح بذلك للإعلام!

ويشارك في العمل إلى جانب سبيسي الذي يظهر بهيئة مختلفة تماماً عن دوره في House of Cards، كل من مارك ولبرغ الممثل الأعلى دخلاً في العالم لعام 2017 , والممثلة ميشيل وليامز في دور أم الحفيد المخطوف, تيموثي هوتون, وعدد كبير من الممثلين.

ويشار إلى أن القصة مأخوذة عن رواية Painfully Rich: The Outrageous Fortunes and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty للكاتب جون بيرسون.

ويسجل الفنان مسعود بظهوره في العمل ، تعاونه الثاني مع المخرج اللامع ريدلي سكوت مخرج Gladiator و The Martian والذي قدم مسعود عام 2005 لهوليوود في فيلم Kingdom of Heaven الذي لعب فيه الممثل السوري دور القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي, كما يسجل ظهوره الثالث في عالم هوليوود.

ودرّس مسعود الدراما في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق لعشر سنوات، إلى جانب قيامه بالتمثيل والبطولة في أعمال سورية عديدة, كما ظهر في عام 2008 في فيلم مصري حمل اسم “الوعد” إلى جانب الممثلين المصريين آسر ياسين وروبي.

و ظهر كما أسلفنا في Kingdom of Heaven تلاه مشاركة هوليوودية أخرى فيلم Pirates of the Caribbean: At World’s End عام 2007، وسبق وأن شارك في المسلسل التركي الشهير وادي الذئاب: العراق عام 2006.

يذكر أن الفنان غسان مسعود كُرم مؤخرا خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

شام تايمز

