إيطاليا تتعادل مع مقدونيا وإسبانيا تتأهل للمونديال بثلاثية في ألبانيا

سقطت إيطاليا في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفتها مقدونيا، في اللقاء الذي احتضنه ملعب “تورينو الأولمبي”.

أنهى المنتخب الإيطالي، الشوط الأول متقدما بهدف حمل توقيع المهاجم المخضرم جورجيو كيلليني قبل نهايته بخمس دقائق، إلا أن الفريق الضيف تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 77 عبر ألكسندر تراجكوفسكي.

ولن تؤثر هذه النتيجة على حظوظ بطل العالم 4 مرات (1934 و1938 و1982 و2006)، في الملحق حيث أنه ينفرد بالركز الثاني في المجموعة برصيد 20 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن ألبانيا الثالثة.

وفي مباراة تحصيل حاصل، فاز الكيان الصهيوني خارج ملعبها بهدف نظيف على ليشتنشتاين.

سجل هدف اللقاء الوحيد إيتان تيبي في الدقيقة 21 من بداية اللقاء، ليصبح رصيد المنتخب العبري 12 نقطة في المركز الرابع، فيما تظل ليشتنشتاين بدون رصيد في قاع الترتيب .

إسبانيا تعبر لمونديال روسيا بثلاثية في ألبانيا

توج المنتخب الإسباني، مسيرته الرائعة في التصفيات، وتأهل رسميا إلى نهائيات مونديال 2018، بعدما واصل الماتادور انتصاراته المتتالية وتغلب على نظيره الألباني 3-0، اليوم الجمعة.

وحسم المنتخب الإسباني تأهله للنهائيات، وأكد صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى 25 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادل وحيد بفارق 5 نقاط أمام المنتخب الإيطالي صاحب المركز الثاني.

ويختتم الماتادور الإسباني مسيرته في التصفيات بلقاء مضيفه الكيان الصهيوني الإثنين المقبل.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes