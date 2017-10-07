الأرجنتين تبدأ التحضير للموقعة المصيرية والإكوادور تعلن التحدي

بدأ منتخب الأرجنتين، اليوم الجمعة، تحضيراته لختام مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا، الثلاثاء المقبل أمام الإكوادور، وذلك بعد التعثر المفاجئ في عقر داره أمس الخميس أمام بيرو بالتعادل السلبي.

وقسم المدير الفني، خورخي سامباولي، اللاعبين لمجموعتين، حيث خاضت المجموعة الأساسية بمواجهة الأمس، وعلى رأسها النجم ليونيل ميسي تدريبات استشفائية، بينما أجرى باقي اللاعبين تدريب تكتيكي أمام منتخب دون 20 عاما.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد الأرجنتيني، سيعود اللاعبون للتدريبات غدا السبت، قبل أن يتوجهوا بعد ذلك لمدينة جواياكيل الإكوادورية، من أجل مواصلة الاستعداد للمباراة التي ستحدد مصير التانجو في التصفيات.

وهبط منتخب التانجو للمركز السادس، خارج سباق التأهل المباشر أو عبر الملحق، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام جماهيره ضد بيرو، برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف خلف بيرو.

يذكر أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى يتأهلون مباشرة للمونديال، بينما يخوض صاحب المركز الخامس مباراتي الملحق أمام ممثل الأوقيانوس.

الإكوادور تعلن التحدي قبل مواجهة الأرجنتين بتصفيات المونديال

وصل المنتخب الإكوادوري، اليوم إلى العاصمة كيتو، بعدما بات خارج سباق التأهل لمونديال روسيا 2018، بالخسارة (2-1) خارج ملعبه أمام تشيلي، حيث سيحاول تضميد جراح الخروج بالفوز على الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل، في ختام المشوار.

وأكد رئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، كارلوس فياسيس، عقب وصولهم اليوم للإكوادور: “متأكد من أن الجماهير ستصفق للاعبين يوم الثلاثاء المقبل أمام الأرجنتين، سيبذل اللاعبون أقصى ما لديهم في هذه المباراة، سنفوز على الأرجنتين لأنه يجب علينا تحقيق هذا الأمر، الخسارة ممنوعة”.

من جانبه، صرح قائد “التري” أنطونيو فالنسيا، لدى وصوله إلى العاصمة الإكوادورية: “بدأنا التصفيات بشكل رائع للغاية، ولكن منحنى الأداء هبط بشدة، ولكن حسنا، هذه الأشياء تحدث في الرياضة”.

كما أعرب عن “سعادته لرؤية اللاعبين يلعبون بروح ورغبة من أجل التقدم بالمنتخب للأمام”.

وحول ما يتعلق باستمراره في ارتداء قميص المنتخب، أشار: “يجب التفكير في الأمر مليا، هناك وقت كاف، ويجب التفكير بهدوء واستشارة العائلة، إذا لعبت فسألعب وفقا لظروفي، وليس لاسمي، هناك لاعبون يمرون بلحظات طيبة للغاية مع أنديتهم، المنتخب هو الواجهة الأكبر لأي لاعب”.

وسيعود منتخب الإكوادور لخوض الحصص التدريبية اليوم استعدادا لمواجهة “الألبيسيليستي” يوم الثلاثاء على ملعب ” آتاهوالبا الأولمبي” بالعاصمة الإكوادورية.

كووورة

شام تايمز

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