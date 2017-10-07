إنييستا: التجديد لا يعني الموافقة على الجلوس احتياطيًا

عبّر أندرياس إنييستا، قائد برشلونة الإسباني، عن سعادته بتجديد عقده مع النادي الكتالوني، اليوم الجمعة، مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع الفريق، وتقديم أفضل ما لديه خلال المباريات المقبلة.

وقال إنييستا، في المؤتمر الصحفي لتجديد عقده: “أنا سعيد للغاية، لقد حققت ما أرغب فيه بعد فترة طويلة من المفاوضات”.

وأضاف: “أتمنى الاستمرار هنا لفترات أطول، وأن أكون مفيدًا للفريق، فتجديد عقدي للأبد لا يعني موافقتي على المشاركة في مباراة أو اثنين فقط، خلال الموسم”.

وتابع: “النادي يرغب في تمديد عقد ميسي، واللاعب يوافق على الأمر، أعتقد أن هذه القصة الجميلة التي بدأها مع البلوجرانا، لن تنتهي أبدًا”.

وأردف اللاعب: “لم أفكر كثيرًا في تفاصيل التجديد، ووافقت على الفور أن أكون هنا مدى الحياة، لأنني أكن حبًا كبيرًا للغاية لهذا الفريق العظيم، وأعرف ما قدمه لي خلال السنوات الماضية، ولا أرى نفسي خارج أسوار كامب نو”.

وواصل: “لا أمتلك خطة معينة للمستقبل، ولا أعرف موعد اعتزالي الدولي، وأعلم أن عمري 33 عامًا، وهذا يقربني من إنهاء مسيرتي الكروية، لكني لا أفكر سوى في تقديم أفضل ما لديّ، لأجل هذا الفريق، حتى آخر أيامي في كرة القدم”.

واختتم إنييستا بقوله: “بالنسبة للموقف في كتالونيا، فمن حق جيرارد بيكيه أن يكون له رأيه الخاص، لكني أفضل حل جميع الأزمات بهدوء، ودون إثارة البلبلة، لأجل الوصول إلى حل سلمي في النهاية”.

كووورة

شام تايمز

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