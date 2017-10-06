ألمانيا وإنجلترا تحجزان مقعدهما في مونديال روسيا

توج المنتخب الألماني لكرة القدم مسيرته الناجحة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018، ولحق بقافلة المتأهلين إلى النهائيات إثر فوزه الكبير 3 ـ 1، على مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية اليوم الخميس، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وفي نفس المجموعة، اكتسح المنتخب النرويجي مضيفه منتخب سان مارينو بثمانية أهداف نظيفة، وفاز منتخب التشيك على أذربيجان 2 ـ 1.

ورفع المنتخب الألماني رصيده في صدارة المجموعة إلى 27 نقطة، من 9 انتصارات متتالية ليحافظ على العلامة الكاملة من خلال مباراته اليوم في بلفاست قبل مباراته أمام منتخب أذربيجان يوم الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وحسمت ألمانيا تأهلها للنهائيات قبل مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات بعدما وسعت الفارق مع منتخب أيرلندا الشمالية صاحب المركز الثاني إلى 8 نقاط، علما بأن بطاقة التأهل المباشر وبطاقة التأهل للملحق الأوروبي انحصرت بين المنتخبين قبل مباريات هذه الجولة فيما خرجت باقي فرق المجموعة مبكرا من صراع التأهل.

وتجمد رصيد منتخب أيرلندا الشمالية عند 19 نقطة في المركز الثاني ليقتصر أمل الفريق على التأهل عبر الملحق الأوروبي الفاصل.

وحسم منتخب ألمانيا المباراة بشكل كبير في شوطها الأول حيث أنهاه لصالحه بهدفين سجلهما سيباستيان رودي وساندرو فاجنر في الدقيقتين الثانية و21 .

وباءت محاولات أصحاب الأرض للتعويض في الشوط الثاني بالفشل ثم أضاف جوشوا كيميج الهدف الثالث للمانشافت في الدقيقة 86، فيما سجل جوش ماجينيس هدف حفظ ماء الوجه لأيرلندا الشمالية مع نهاية المباراة.

وأفاق المنتخب التشيكي لكرة القدم بعد فوات الأوان، واستعاد نغمة الانتصارات في التصفيات الحالية بفوز معنوي على مضيفه منتخب أذربيجان 2 ـ 1 .

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى 12 نقطة لينتزع المركز الثالث من منتخب أذربيجان الذي تجمد رصيده عند عشر نقاط، وتراجع للمركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف النرويج، علما بأن الفريقين فقدا فرصة الصراع على التأهل قبل مباريات هذه الجولة.

وأنهى المنتخب التشيكي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله يان كوبيك في الدقيقة 35 .

وفي الشوط الثاني ، تعادل إفران إسماعيلوف لأذربيجان من ضربة جزاء في الدقيقة 55، لكن أنتونين باراك سجل هدف الفوز للتشيك في الدقيقة 66 .

والفوز هو الأول للمنتخب التشيكي في آخر أربع مباريات خاضها بالتصفيات حيث شهدت المباريات الثلاثة الماضية تعادلا ثم هزيمتين متتاليتين.

واستغل المنتخب النرويجي سقوط منتخب أذربيجان وانتزع المركز الرابع في المجموعة حيث رفع رصيده إلى عشر نقاط، فيما ظل منتخب سان مارينو بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة بعدما مني بالهزيمة التاسعة على التوالي.

وسجل محمد اليونسي ثلاثة أهداف (هاتريك) للمنتخب النرويجي في الدقائق 40 و48 و68، ليقود الفريق إلى الفوز الكاسح كما سجل زميله جوشوا كينج هدفين في الدقيقتين 14 من ضربة جزاء و17، فيما سجل ماركوس هنريكسن وأولي كريستيان سيلنايس ومارتين لينيس الأهداف الأخرى في الدقائق الثامنة و59 و87 .

إنجلترا تتجاوز سلوفينيا وتبلغ مونديال روسيا

لحق منتخب انجلترا بركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة بروسيا العام المقبل، عقب فوزه المتأخر 1 / صفر على ضيفه منتخب سلوفينيا في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال اليوم الخميس.

وأسفرت باقي مباريات الجولة التي جرت اليوم بنفس المجموعة عن فوز المنتخب الاسكتلندي 1 / صفر على ضيفه منتخب سلوفاكيا، فيما تعادل منتخب مالطا مع ضيفه منتخب ليتوانيا بهدف لمثله.

وعزز منتخب انجلترا، الفائز بكأس العالم عام 1966، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب اسكتلندا، ليحجز رسميا بطاقة الصعود للمونديال للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

في المقابل، احتل منتخبا سلوفاكيا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة أمام منتخب سلوفينيا، صاحب المركز الرابع، واحتل المنتخب الليتواني المركز الخامس بست نقاط، فيما قبع منتخب مالطا في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وفي العاصمة البريطانية لندن، انتظر المنتخب الانجليزي حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحرز نجمه هاري كين هدف المباراة الوحيد.

واقتنص منتخب اسكتلندا فوزا ثمينا 1 / صفر من ضيفه منتخب سلوفاكيا.

واستفاد المنتخب الاسكتلندي من النقص العددي الذي عانى منه منافسه، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه روبيرت ماك في الدقيقة 23 لحصوله على الإنذار الثاني، ليحرز لاعبه كريس مارتن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة .89 وبعدما حسم المنتخب الانجليزي تأهله رسميا، بات الصراع محتدما على المركز الثاني في ترتيب المجموعة، المؤهل للملحق الفاصل للصعود، بين منتخبات اسكتلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

وتأجل حسم الصراع بين المنتخبات الثلاث للجولة العاشرة (الأخيرة) التي ستجرى يوم يوم الأحد القادم، حيث يلتقي منتخب سلوفاكيا مع ضيفه منتخب مالطا، ويستضيف المنتخب السلوفيني نظيره الاسكتلندي، فيما يحل منتخب انجلترا ضيفا على المنتخب الليتواني في مواجهة شرفية بينهما.

يذكر أن المنتخبات المتحصله على المراكز الأولى في المجموعات التسع بالتصفيات سوف تصعد مباشرة الى نهائيات كأس العالم، أما أفضل ثمانية منتخبات حصلت على المركز الثاني فسوف تتأهل للملحق الأوروبي.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes