راموس: أنا وبيكيه في نفس القارب

أكد سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد، ضرورة تجنب القضايا السياسية التي تشتت التركيز والانتباه، وذلك قبل مواجهة ألبانيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال راموس، خلال مؤتمر صحفي، نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو أحداثه “لم يكن أسبوعًا سهلًا على الإطلاق، لقد خلطوا بين السياسة والرياضة، هذا خطأ كبير”.

وأضاف “كمواطن إسباني لا أحب الصورة التي نصدرها للعالم، نريد جميعًا أن نعيش في دولة حرة وديمقراطية، هذه القرارات لست المنوط بها أو اللاعبين، هناك أشخاص لديهم إمكانية إتخاذ القرارات في تلك المواقف”.

وعلق راموس على خطاب الملك بقوله “كان ضروريًا ولا يحمل أي لغط، الدور الذي أتحمله كقائد هو الحفاظ على المشاعر الطيبة لمجموعة اللاعبين، يجب أن تتحد الرياضة”.

وعن علاقته بجيرارد بيكيه صاحب فتيل الأزمة، قال راموس “علاقتي بمدافع برشلونة جيدة جدًا، على الرغم من اختلاف أسلوب تفكيرنا، الجميع يفكر كما يريد، لكننا في نفس القارب والاتجاه”.

وعن دور المشجعين، أوضح “لا يمكن أن نطلب من الجمهور أن يفعل شيئًا معينًا، إنها حرية تعبير، ولكن عليهم أن يفكروا قليلًا في المنتخب، نريد أن نلعب ونعبر لكأس العالم”.

كووورة

شام تايمز

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