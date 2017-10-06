سيميوني يوضح سبب ضم دييغو كوستا

كشف دييغو سيميوني ، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، سبب عودة المهاجم دييغو كوستا إلى الفريق من نادي تشيلسي الإنكليزي.

وقال سيميوني في مقابلة مع برنامج “اللارخيرو”، لمحطة “كادينا سير” الإذاعية،: “كوستا لم يكن ليلعب هنا لولا الجهود التي بذلها مع تشيلسي، الأتلتي لم يكن ليقدر على دفع المقابل المادي لأي لاعب آخر في نفس مستوى كوستا أو أفضل منه”.

وأضاف سيميوني مسترسلاً، بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف: “نحن ندرك أن جهد كوستا يساوي الكثير، ولكن الناس يرغبون في كوستا بمستواه عندما رحل عنا، لذا يتعين عليه القيام بكثير من العمل”، مبرزا أن اللاعب عليه بذل الجهد لكي يكسب مكانا في التشكيلة الأساسية للفريق.

وكان نادي أتلتيكو مدريد، قد أعلن، قبل أسبوع ، إتمام التعاقد مع دييغو كوستا بعدما تجاوز كافة الفحوصات الطبية. وأوضح نادي العاصمة الإسبانية أن المهاجم ذو الأصول البرازيلية قد انتظم في تدريبات الفريق ولكن قيده بقائمة الفريق سيكون مؤجلاً لحين فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

يُشار أنّ تقارير صحفية عدة، قد أفادت أن قيمة صفقة انتقال دييغو كوستا من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد قد بلغت 60 مليون يورو، ليكون بذلك أغلى لاعب في تاريخ “الروخيبلانكوس”.

شام تايمز

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