مستغلاً إحياء ليلة “ عاشوراء ” .. مغربي يخطف طفلة لاغتصابها

تعرضت طفلة، تبلغ 6 أعوام، في مكناس المغربية إلى تحرش جنسي ،بعد أن استدرجها الجاني نحو منطقة معزولة ، ثم قام بتقبيلها، وقبل أن ينزع ملابسها فاجأه شباب الحي، وتمكنوا منه.

وفي التفاصيل، ذكرت والدة الطفلة، أن شابًا في العقد الثالث، عمد يوم الأحد إلى حمل ابنتها والتوجه بها إلى منطقة مظلمة، مستغلًا انشغال سكان الحي بإحياء “عاشوراء”، إلا أن بعض شباب المنطقة لاحظوا تصرفه المريب، وأنقذوها من بين يديه.

وأضافت، بحسب شبكة “اليوم 24″، أن جيرانها طرقوا باب منزلها، وأخبروها بتعرض ابنتها لاعتداء من طرف غريب، وأن شبانًا تمكنوا من إيقافه، بعد ما ترصدوا تحركاته داخل الحي، خاصة وأن منهم من شاهده، في وقت سابق، متوجهًا برفقة أطفال آخرين، لم يعرف أحد مصيرهم، وفيما إذا كانوا قد تعرضوا للاغتصاب أم لا.

بدورها، قالت الطفلة، إن المتهم حملها بين ذراعيه وتوجه بها إلى منطقة أخرى، ثم شرع بتقبيلها، دون أن تتمكن من التخلص منه.

وقال شاهد، إن الجاني كان يتردد على الحي بين الحين والآخر، ولوحظ برفقته أطفال آخرون، كان يتوجه بهم نحو موقع مجاور، ما دفعهم إلى ترصده، وتتبع خطواته، قبل أن يسقط بين أيديهم.

يذكر أن الشرطة فتحت تحقيقًا بالواقعة، فيما يرقد المتهم تحت الحراسة الأمنية، بعد اعتداء شبان الحي عليه عقابًا له على تصرفه.

شام تايمز

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