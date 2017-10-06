لاعب بالمنتخب الإنكليزي و نادي تشلسي يحصل على الجواز السعودي

تشهد قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وللمرة الأولى، لاعباً سَبَق له أن شارك مع المنتخب الإنجليزي للشباب؛ وذلك قبل منحه الجواز السعودي وهو اللاعب مختار علي، المنضم حديثاً لقائمة المنتخب السعودي.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية، إن أصول مختار ذي العشرين عاماً، المولود بالسعودية، والمتعاقد مع نادي تشلسي، تعود إلى العاصمة الصومالية مقديشو،

ويعتبر “مختار” أحد عناصر شباب لندن والذي تُوّج ببطولة كأس إنجلترا لعاميْ 2015 و2016، وشارك في البطولات بـ42 مباراة استطاع خلالها أن يكون ثاني أفضل صانع للفريق؛ مما رشحه للانضمام للمنتخب الصومالي لكرة القدم في ذلك العام.

وشارك “مختار” في لقائين مع المنتخب الإنجليزي تحت 16 عاماً، و4 لقاءات مع المنتخب الإنجليزي تحت سن 17 عاماً، وتم ترشيحه مؤخراً لقائمة مواليد المملكة المرشحة لتمثيل المنتخب السعودي الأول في المشاركات القادمة.

شام تايمز

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