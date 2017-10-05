5 تطبيقات لإجراء مكالمات أرخص وأفضل جودة من هاتفك

التطبيقات التي تأتي داخل هاتفك جيدة، لكنها تستخدم تكنولوجيا قديمة. هناك الكثير من التطبيقات التي تستخدم تكنولوجيا أكثر تطوّراً خصوصاً لإجراء المكالمات الهاتفية.

يعمل المبرمجون على تحسين جودة الصوت والصورة خلال المكالمات عبر الهاتف إلا أنها لا تزال تعاني من بعض المشاكل التقنية. لذلك استخدام التطبيقات، رغم أنه يتطلب استخدام الانترنت، لكنّ الجودة أفضل بكثير.، وفقاً لموقع بيزنز انسايدر.

إليك 5 تطبيقات يمكنك إجراء مكالاماتك الهاتفية عبرهم بجودة أفضل من المكالمات الهاتف العادية وبدون أي كلفة:

Facebook Messenger

Skype

Google Hangouts

FaceTime Audio: الخاص بهواتف آيفون فقط

WhatsApp

بيزنس انسايدر- النهار

شام تايمز

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