ريكي مارتن: من الصعب أن أقيم عرسي مع خطيبي جوان بسوريا

في مقابلة أجرتها معه مجلة “أوشن درايف” وكان نجم غلافها، أكد نجم “البوب” العالمي ريكي مارتن أن زواجه من السوري الكردي جوان ستكون في الربيع المقبل.

وأكد مارتن في مقابلته التي كشفت عن بعض مشروعاته الفنية وأعماله، وأيضا علاقته العاطفية أن الزواج لم يحدد مكانه بعد. حيث هناك حيرة كبيرة في أمكان إقامته إما في إسبانيا أو السويد. إذ هناك إمكانية صعبة لانضمام عائلة جوان السورية إليهما للاحتفال،

مشيرا إلى أنه من الصعب إقامة هذا العرس من دون عائلة جوان وأن هناك صعوبة ثانية في إقامة هذا العرس في سوريا نظرا للتقاليد السائدة والظروف المأسوية التي تشهدها سوريا اليوم.

القدس العربي

شام تايمز

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