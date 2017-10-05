نائب رئيس الاتحاد الرياضي : مشروع البطل الأولمبي هدف استراتيجي للاتحاد الرياضي

أكد نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام الدكتور ماهر خياطة أن الاتحاد وضع خطة مدروسة بشكل جيد لتحقيق مشروع البطل الأولمبي الذي يأتي ضمن أولوياته كهدف استراتيجي.

وفي تصريح أشار خياطة إلى أن بطولات الأولمبياد الوطني للناشئين والناشئات التي اقيمت خلال السنوات الثلاث الماضية تعد حجر الأساس لهذا المشروع كونها تعمل على اكتشاف المواهب التي تزخر بها المحافظات السورية في جميع الألعاب الرياضية.

وبين خياطة أن نجاح مشروع البطل الأولمبي مرتبط بعمل اتحادات الالعاب فهي مطالبة بوضع الخطط والبرامج العلمية المدروسة بشكل جيد لتطوير المواهب والخامات الواعدة لتصبح نواة حقيقية لأبطال أولمبيين مستقبلا.

وأوضح خياطة أن اتحاد العاب القوى من الاتحادات النشيطة والمتميزة فهو يعمل على إعداد المواهب ليكونوا أبطال المستقبل حيث ينفذ خطته وبرامج بطولاته وفق المواعيد المحددة وتمثل ارقام اللاعبين المتطورة من بطولة إلى أخرى دليلا واضحا على الجهود المبذولة في تأهيل هذه المواهب واعدادها ليكونوا أبطالا أولمبيين في المستقبل .

ولفت خياطة إلى أن الاتحاد الرياضي يوجه دائما بالابتعاد عن البطولات المحلية النمطية والترفيهية والبحث الدائم عن إجراء بطولات نوعية تحقق الهدف الرئيسي منها وهو اكتشاف الخامات الواعدة مبينا أن النتائج الجيدة التي حققها لاعبونا على مستوى العالم ستشكل حافزا لتوسيع قاعدة المتميزين لتبقى الرياضة السورية متألقة في المحافل الدولية وبجميع الألعاب.

سانا

شام تايمز

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