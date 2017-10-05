لاجئ سوري يتسبب بقتل رجل ألماني في مدينة فيتينبيرغ

تسبب لاجئ سوري بقتل رجل ألماني, في مدينة فيتينبيرغ شمال لايبزيغ,. بعد تراشق بالألفاظ ومضايقات كلامية والتي تحولت إلى مشاجرة .

ونقل موقع صحيفة “ميتل دويتشه تسايتونغ” الألمانية عن تحقيقات الشرطة أن “رجلا يبلغ من العمر 30 عاما كان بصحبة فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، يوم الجمعة الماضية وسط مدينة فيتينبيرغ تعرضوا لمضايقات كلامية من قبل ثلاثة إلى أربعة لاجئين سوريين, وبعد تراشق الكلام بينهم قام الرجل بضرب أحد أفراد المجموعة السورية، والذي يبلغ من العمر 17 عاما”.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة رالف موريتس قوله “كانت هناك ضربة واحدة على الأقل, ومن ثم رد اليافع السوري وأصاب الرجل “عدة مرات بقبضته في وجهه”.

فيما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن الرجل “سقط على الجزء الخلفي من رأسه على الأرض، وكانت عواقب ذلك قاتله له، إذ تعرض لإصابة شديدة في الرأس, بينما هربت مجموعة اللاجئين من مكان الحادث”.

وقدمت الإسعافات الأولية للرجل في المكان ومن ثم نُقل عبر طائرة مروحية إلى المستشفى، حيث فارق الحياة, وقامت الشرطة بتتبع المتهمين بعد الحادث مباشرة بعد الاستماع إلى أقوال الشهود، وتمكنت من التعرف عليهم وعلى المتهم الرئيسي البالغ من العمر 17 عاما, وفقا للصحيفة.

وقررت الشرطة فتح القضية, فيما لم تحيل الشرطة اليافع السوري إلى السجن مباشرة، كونه يملك محل إقامة ثابت ولا يتوقع أن يحكم عليه في هذه القضية بحكم يتسبب بسجنه.

وأوقفت السلطات الألمانية العشرات من اللاجئين السوريين، في الفترة الأخيرة، بتهم متنوعة ابرزها تهمٍ متعلقة بين الجرائم الجنائية و”الإرهاب”.

ويشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.

شام تايمز

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