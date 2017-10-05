تركيا تمنح الجنسية لعدد من طلاب الجامعة السوريين

أجرت دوائر الهجرة في عدد من المدن التركية اتصالات هاتفية مع عدد من طلاب الجامعات السوريين, لمراجعتها بهدف التقدّم للجنسية، وذلك منذ يوم الاثنين الماضي.

وذكر موقع (ترك برس) ان عدد من الطلاب في مدن “مرعش” و”ملاطية” و”سرت” و”بتمان” أكدوا تلقيهم اتصالات من دوائر هجرة تلك المدن, بشان مراجعتها.

وقام الموظفون بشرح الخطوات للطلاب للحصول على الجنسية ان كانوا يرغبون بمنحها,إضافة إلى إملاء الحقوق التي سينالونها والواجبات اللازم تنفيذها في حال قبول الطلب.

كما أبلغوهم بأنهم سيحرمون من المساعدات في حال كانوا يتلقونها بناءً على تواجدهم تحت الحماية المؤقتة بعد نيلهم الجنسية, بعد ذلك أبلغوهم بأن الدائرة ستعاود الاتصال بهم لاستكمال الأوراق في وقت لاحق, وفقا للموقع التركي.

وكانت وزارة الداخلية التركية اعلنت, اواخر الشهر الماضي, عن منح 13 ألف سوري مقيمين في بلادهم حتى الآن الجنسية التركية .

وبدأت إجراءات لمنح سوريين مقيمين في تركيا الجنسية التركية مع نهاية العام الماضي 2016.

وبحسب بعض التقارير الإعلامية, فان عدد المتقدمين وفق هذه الاجراءات للحصول على الجنسية التركية اكثر من 20 الف سوري موزعين في العديد من المدن التركية.

وأكدت تركيا مؤخرا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان الجنسية لن يتم منحها للسوريين المتورطين في “الإرهاب” والمخلين بأمن تركيا، لكن من الممكن منحها للأشخاص الميسورين وأصحاب الكفاءات و الذين يساهمون في نمو تركيا.

ويعيش 10 % فقط من السوريين في تركيا في مخيمات قريبة من الحدود، أما الآخرون الذين ينتمون إلى مختلف الفئات الاجتماعية، فيسعون إلى الاندماج في المجتمع وفي سوق العمل.

وتستضيف تركيا 2,7 مليون لاجئ سوري على الأقل، إلا أنها فرضت شروط صعبة منذ قرابة العامين لدخول السوريين الى اراضيها بعدما كانت عملية الدخول خلال سنوات الازمة الاولى ميسرة ولا تتطلب اية اجراءات.

شام تايمز

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