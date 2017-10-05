كلب يدخل موسوعة غنيس للارقام القياسية بطول لسانه

دخل كلب يدعى “موشي” يعيش في ولاية ديكوتا الامريكية، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأطول لسان، حيث وصل طول لسانه إلى 18.58 سم.

ونقلت وسائل اعلام عن صاحبة الكلب، كارلا ريكورت، قولها ان “كلبها يبلغ من العمر ثماني أعوام وطول لسانه 18.58 سم أي حوالي 7.31 بوصة، لذلك اكتسب شهرة واسعة جدا، فعندما تسير به في الشارع يتجمع الناس حولها رغبة منهم في التقاط الصور مع كلبها”.

واضافت ان ” موشي يواجه تحديات صعبة، فهو يعاني من صعوبات في التنفس، كما أنه بحاجة إلى المساعدة كي يلتقط الأشياء من الأرض بسبب طول لسانه”.

وهذا الكلب ليس الاول من نوعه الذي دخل موسوعة غينيس, حيث سبق ان استطاع كلب يدعى ” بيجي ” يعيش في ولاية تكساس الامريكية، يبلغ من العمر 10 سنوات, الدخول لموسوعة جينيس، بعد أن بلغ طول لسانه 11.43 سم.

شام تايمز

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