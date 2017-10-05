سيلفي نيمار يسبب أزمة لمهاجم بوردو

تسببت صورة مع نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في أزمة للبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، مهاجم بوردو.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن مالكوم (20 عامًا) التقط صورة “سيلفي” مع نيمار، عقب مباراة بوردو مع سان جيرمان، على ملعب حديقة الأمراء، دون مراعاة للخسارة الثقيلة لفريقه بنتيجة 6-2، مساء الأحد الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وفي هذا الصدد، أكد جوسيلين جورفينيك، المدير الفني لبوردو، أن ما فعله مالكوم “تصرف خاطئ للغاية”، مبررًا الأمر بأنه “نابع من حماس لاعب شاب”.

وأشار المدرب إلى أن “الصغار يُدفعون دائمًا لتعلم أمور عديدة في حياتهم، وكل لاعب معرض لارتكاب أخطاء”، موضحًا أنه سيعقد جلسة خاصة مع مالكوم، خلال أيام، لمناقشة هذه الواقعة، مع إلزامه بعدم تكرارها مستقبلًا.

كووورة

شام تايمز

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