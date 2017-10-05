وفاة نجم الروك الامريكي توم بيتي عن عمر 66 عاما

توفي مغني الروك الأمريكي توم بيتي عن عمر يناهز 66 عاما بعدما تعرض لـ سكتة قلبية اثناء تواجده في منزله.

وقال مدير أعمال بيتي توني ديميترياديس في بيان، إن “المغني الراحل أصيب بسكتة قلبية وعثر عليه في منزله بمنطقة ماليبو فاقدا للوعي في ساعة مبكرة من صباح أمس، الاثنين، ونقل إلى مركز (يو. سي. إل. إيه) الطبي لكن لم يتسن إنعاشه”.

وأضاف ديميترياديس، “بقلوب محطمة نعلن وفاة الأب والزوج والشقيق والقائد والصديق توم بيتي”.

واشتهر بيتي في الولايات المتحدة بعدد من الأغنيات المعروفة، ومن بينها “أميريكان غيرل”، و”فري فولين”، و”ليرننغ تو فلاي”.

وأسس بيتي، مع آخرين، فرقة “ترافلنغ تيلبايرز” أواخر الثمانينات، والتي تألق فيها إلى جانب نجوم بارزين مثل بوب ديلان، وروي أوربيسون، وجيف لين، وجورج هاريسون.

كما حقق نجاحا من خلال أعماله الفردية، أبرزها ألبومه الغنائي “فول مون فيفر” الذي صدر عام 1989.

يشار الى ان بيتي بدأ مع “ذي هارتبريكرز” جولة في الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى الأربعين لتشكيل الفرقة وقدما معا ثلاث حفلات في أواخر ايلول في قاعة هوليوود باول بمدينة لوس أنجلوس.

وكان من المقرر أن يحي بيتي مع فرقة “ذي هارتبريكرز” حفلتين في نيويورك الشهر المقبل.

شام تايمز

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