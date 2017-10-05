بالفيديو .. مارة يرفعون سيارة دفع رباعي من فوق عامل أمريكي

لم يكن أول يوم عمل لعامل بمغسل للسيارات في #نيويورك كما يحب ويشتهي، وكاد أن يكون الأخير له، بعد أن صدمته سيارة دفع رباعي وصعدت من فوقه، قبل أن يتدخل المارة لإنقاذه ورفع السيارة من فوقه.

ويظهر مقطع الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة، سيارة الدفع الرباعي، وهي تصدم العامل، قبل أن تسحبه عدة أمتار، ومن ثم تستقر فوقه، فيما راقب المارة بذعر ما يحدث، قبل أن يهبوا لإنقاذ العامل، بحسب موقع سي بي سي نيويورك.

وقال أحد المارة الذين شاركوا في عملية الإنقاذ، ويُدعى جمال سيروس “كان كامل جسده، وجهه، وذراعاه أسفل السيارة، وكان يحاول أن يزحف من تحتها، لكنه كان عاجزاً عن ذلك، وأعتقد أن ساقه كانت مكسورة في ذلك الوقت”.

وأضاف جمال وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية “كنت أسير عبر الشارع، وبدأت للتو بالتصور، وشاهدت ساقيه أسفل السيارة. كان الجميع يصرخون، وكنت أصرخ معهم، قبل أن يسقط الهاتف من يدي”.

وتعاون جمال مع عدد من المارة، لرفع السيارة من فوق العامل البالغ من العمر 41 عاماً. وتقول الشرطة، إن السيارة اصطدمت أيضاً بمضخة للغاز وكابينة، وظل السائق البالغ من العمر 70 عاماً في مكان الحادث، قبل أن ينقل إلى المستشفى.

شام تايمز

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