الغيرة تدفع رجلاً بريطانياً لمهاجمة زوجته بعد فقدان وزنها

حكمت محكمة بريطانية على رجل في العقد الرابع من عمره بالسجن، بعدما هاجم زوجته بوحشية أثناء حفل زفاف عائلي، بسبب غيرته من الاهتمام الذي كانت تلقاه بعد فقدانها لوزنها.

وهاجم روبرت ميريويذر (45 عاماً) زوجته أثناء حفل زفاف ابن عمها في فندق بمدينة لانكشاير البريطانية، بعدما شعر بالغيرة منها لأنها أصبحت محط اهتمام الجميع في الحفل بسبب فقدان وزنها ورشاقتها، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، وعثرت الشرطة على أجزاء من الشعر وبقع الدماء في ممر فندق ميتون هول كاونتي، بعدما قام روبرت بمهاجمة زوجته ووطأ رأسها بحذائه، وقام بركلها مراراً، قبل أن يتركها وهي مغشي عليها ويغادر المكان.

وبعد أن ارتكب فعلته، فر روبرت من المكان وهو ثمل، وقامت الشرطة بتعقبه إلى أن عثرت عليه في مسقط رأسه، وألقت القبض عليه. وأصيبت الزوجة بجروح في رأسها وكدمات في عينيها، وانتفاخات في وجنتيها ووجهها، جراء الضربات العنيفة التي تلقتها من زوجها.

من الجدير بالذكر بأن المحكمة قضت بسجن روبرت الذي تبين بأن لديه أسبقيات جرمية، لمدة 10 أشهر، ومنعه من الاقتراب من الشارع الذي تقطن فيه زوجته، بالإضافة إلى منعه من القيادة لمدة 17 شهراً، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

شام تايمز

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