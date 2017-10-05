لاعب سوري ألماني في طريقه للانضمام لناد إماراتي

قالت وسائل إعلام ألمانية إن اللاعب السوري الألماني “إياس عثمان”، في طريقه للانتقال للدوري الإماراتي، قادماً من فريق دينامو دريسدن الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني.

ولم يشارك اللاعب (22 عاماً) في المباراة الأخيرة لفريقه، والتي جمعت بين “دينامو” ونادي “هايدنهايم”، وانتهت بفوز الأول 2-0، كما لم يكن موجوداً على دكة البدلاء.

وينتهي عقد اللاعب مع دريسدن في حزيران من العام 2019.

من جهتها، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، الأربعاء، إن عثمان وصل إلى دبي أمس، وأجرى الفحوص الطبية، استعداداً للانضمام إلى فريق «شباب الأهلي – دبي»، ولكن تأخر تسجيله لاعباً حراً في خانة اللاعب الآسيوي، بسبب وجود إشكالية تتعلق بجواز سفره السوري، على اعتبار أنه يملك الجنسيتين الألمانية والسورية.

وأضافت: يتم حالياً العمل على حل المشكلة حتى تتم الصفقة رسمياً، ويتم تسجيله أجنبياً رابعاً في صفوف الفريق الأول.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes