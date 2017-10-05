السويد : بلاغ و انتقادات لسياسي مناهض للهجرة نشر صورة كاذبة عن اللاجئين في فيسبوك

تلقى عضو في حزب سفاريا ديمكراتنا السويدي المناهض للهجرة والأجانب بلاغا من الشرطة السويدية، على خلفية نشره صورة لاجئين أفغانيين اثنين على صفحته على موقع فيسبوك قال عنهما إنهما مهاجران غير شرعيين وشبههما بمنفذ هجوم ستوكهولم رحمت عقيلوف ليتبين لاحقاً أنهما حاصلان على الإقامة السويدية وليسا بمهاجرين غير شرعيين

وتعرض العضو ويدعى ماتياس كارلسون، بحسب ما أوردت شبكة الكومبس السويدية، الأربعاء، إلى انتقادات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى نشر منشور جديد عبر فيه عن أسفه من الفهم الخاطئ لمنشوره السابق، الذي كان يقصد فيه الإشارة إلى الهجرة غير الشرعية، لكن دون أن يوجه اعتذاراً مباشراً للشخصين اللذين نشر صورتهما.

واعتبر أن الغرض من منشوره السابق، إظهار إحباطه من “سلبية الحكومة والشرطة والسلطات الأخرى في مراقبة ورفض المهاجريين غير الشرعيين في السويد”.

لكن هذا التوضيح لم يقنع فاطمة خفاري، الفتاة التي ظهرت في تلك الصورة وطالبت في حديث لصحيفة أفتونبلادت بأن يقوم العضو بتقديم اعتذار رسمي عن ذلك، وهو الأمر الذي رفض كارلسون التعليق عليه.

شام تايمز

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