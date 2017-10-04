فابريغاس يعترف بواقعة مؤسفة ضد فيرجسون

اعترف سيسك فابريجاس، نجم تشيلسي الإنجليزي، بواقعة مؤسفة ضد السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسطوري لمانشستر يونايتد، عام 2004، حينما كان النجم الإسباني لاعبًا لصفوف أرسنال.

وقال فابريجاس، في تصريحات نقلتها صحيفة مترو “بعد انتهاء مباراتنا ضد مانشستر يونايتد، سمعت ضوضاء فخرجت من غرفة الملابس، وكان معي شطيرة بيتزا”.

وأضاف “وجدت ريو فيرديناند وسول كومبل ومارتن كيوين، كنت غاضبًا للغاية بسبب الهزيمة ولذلك ألقيت عليهم شطيرة البيتزا”.

وتابع فابريجاس “ولكنها ارتطمت في السير فيرجسون بدون قصد، ولذلك أعتذر له عما حدث”.

وكان فيرجسون، قد ذكر في مذكراته أن أحد لاعبي أرسنال ألقى عليه شطيرة بيتزا عقب المباراة، ولكنّه لا يعرف الفاعل رغم شكوكه في فابريجاس، فيما أكد كيوين أنه رأى النجم الإسباني وهو يفعل ذلك.

ورد فابريجاس على الأمر بقوله “كيوين كاذب، لم يكن في مكان يستطيع من خلاله رؤية أي شيء على الإطلاق”.

وانتصر وقتها مانشستر يونايتد على الجانرز بثنائية نظيفة، لينهي سجل أرسنال الخالي وقتها من الهزيمة، على مدار 49 مباراة في الدوري الإنجليزي.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes