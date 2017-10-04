نيمار يضاعف شعبية سان جيرمان

سجلت قناة نادي باريس سان جيرمان على موقع (يوتيوب)، زيادة في عدد زياراتها بقدر خمسة أضعاف، بفضل وصول البرازيلي نيمار للفريق، في أغسطس/آب الماضي، عبر أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وذكر نادي العاصمة الفرنسية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه “خلال 60 يوما، استقبلت القناة عددا من الزيارات يزيد بقدر خمسة أضعاف عن الفترة السابقة، لا سيما بسبب الزيارات المسجلة من البرازيل”.

وأشار النادي أيضا إلى أن قناته على موقع (يوتيوب)، تخطت الـ100 مليون مشاهدة، وبات لديها 565 ألف متابع.

وأضاف البي إس جي أن “قناة باريس سان جيرمان تجتذب بشكل مستمر المزيد من المشجعين، من كافة أنحاء العالم، وذلك يرجع بشكل خاص لبث المؤتمرات الصحفية بشكل مباشر، وصياغة محتويات تحريرية”.

ورحل نيمار (25 عاما) خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، من صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

شام تايمز

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