رونالدو يبرر اختلاف أسلوب لعبه في ريال مدريد ومانشستر يونايتد

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، أيقونة ريال مدريد، عن الفارق بين طريقة لعبه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأسلوبه في النادي الملكي.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور “في مانشستر كنت أهتم بالمراوغات والفنيات أكثر من التهديف”.

وأضاف “لكن في ريال مدريد عرفت أنّ الجمهور هناك يفضل تسجيل الأهداف على أي شيء آخر، ولذلك كثفت جهودي على هز شباك الخصوم”.

وتابع رونالدو “شخصيًا أفضل تسجيل الأهداف، الأولوية هز شباك المنافسين ثم بعد ذلك أفكر في صناعة الفرص لباقي اللاعبين والمراوغة والفنيات الأخرى”.

وختم حديثه بقوله “لازالت قادرًا على القيام بتجاوز المدافعين، ولكني أحاول إيجاد كل الطرق الممكنة لزيادة عدد الأهداف”.

وسجل رونالدو 411 هدفًا مع ريال مدريد، خلال مشواره مع الملكي منذ انضمامه إليهم في 2009، قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح وقتها أغلى لاعب في العالم.

كووورة

شام تايمز

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