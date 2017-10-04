بيكيه يكشف علاقته براموس.. وينتظر الفرصة للرد على الصافرات

تحدَّث جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عن أزمته الأخيرة بعدما تعرَّض لانتقادات شديدة على خلفية تأييده الاستفتاء الذي أجراه إقليم كتالونيا، للاستقلال عن إسبانيا.

وقال بيكيه في مؤتمر صحفي، نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الأربعاء: “نحن لاعبو كرة قدم. لكنَّنا أيضًا بشر، ولنا حياتنا الشخصية، وعائلاتنا، ولنا أيضًا آراء في كل ما يحدث في مجتمعاتنا”.

وأضاف: “أنا لم أنحز لطرف على آخر، لكنَّني فقط عبرت عن سعادتي بحصول الشعب الكتالوني، على حقه في التصويت سواء بنعم، أم لا، أو حتى ترك ورقة الاستفتاء فارغة، فكل إنسان له الحق في الإدلاء برأيه”.

وواصل: “حتى في باقي ربوع إسبانيا، هناك من تظاهر لأجل دعم حق الكتلان في التعبير عن رأيهم، وهناك من تظاهر لرفض الاستفتاء، وأحترم كل شخص من هؤلاء، فالاختلاف في الرأي، أمر طبيعي”.

وأكَّد “أعتقد أنَّ أحد الداعمين للاستقلال قد يلعب فى المنتخب الإسباني؛ لعدم وجود منتخب كتالوني، فمن يدعم الاستقلال ليس لديه أي شيء ضد إسبانيا”.

وأوضح “الكتالوني ليس ضد إسبانيا، فهو يريد فقط إقامة دولته. إذا لم يكن هناك منتخبًا في كتالونيا وليس لديك أي شيء ضد إسبانيا، التي هي بلد رائع، لماذا لا يمكن لشخص داعم للاستقلال أن يلعب مع الإسباني؟”.

وأشار إلى أنَّه تحدث مع مدرب إسبانيا، جولين لوبيتيجي، ومع العديد من رفاقه، وحاز على احترام الجميع بفضل الحوار.

وأضاف “كل مرة يجري استدعائي للعب مع المنتخب، ينبغي علينا أن نجتمع سويًا. لا حاجة لتقريب المواقف، لأنَّنا بالفعل متقاربون للغاية”.

وتابع “لكنَّني أيضًا لم أكن سعيدًا بوجود صافرات استهجان من الجمهور عليَّ في تدريبات المنتخب، وأرى أنَّ زملائي في اللاروخا، تعبوا من كثرة الدفاع عني في هذا الصدد”.

وأضاف: “أحاول التركيز مع فريقي قدر المستطاع، وأفكَّر بمباراة ألبانيا الهامة بالتصفيات المؤهلة للمونديال. المنافس صعب المراس. نحتاج للتركيز من أجل تحقيق الفوز”.

وشدَّد على أن المباراة فرصته للرد على من يطلقون عليه صافرات الاستهجان، قائلاً: “أتمنى إقناع الذين يطلقون صافرات الاستهجان، عليّ ألا يقوموا بذلك أثناء اللقاء”.

ونفى بيكيه، تضرر علاقته بزميله في منتخب إسبانيا، سيرجيو راموس؛ بسبب موقفه من استفتاء إقليم كتالونيا، كاشفًا عن مفاجأة بالتأكيد على أنَّه سيفتتح معه عملاً تجاريًا في وقت قريب.

وقال: “فلنتجنب الشائعات. علاقتي مع سيرجيو راموس رائعة للغاية.. سنكون شركاء في عمل تجاري خلال الفترة المقبلة”.

كووورة

شام تايمز

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