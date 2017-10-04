“واتس اب” يقدم رموزاً تعبيرية جديدة

قدم تطبيق “واتساب” الذي تملكه “فيسبوك”، مجموعة رموز تعبيرية جديدة خاصة به على نظام تشيغل “آندرويد”.

وبحسب engadget، فإن، مجموعة الرموز التعبيرية الجديدة متوفرة على النسخة التجريبية من “واتس اب” التي تم إطلاقها منذ أيام على أجهزة “آندرويد”، علماً أن الرموز الجديدة تشبه الرموز الموجودة في نظام تشغيل أجهزة “آي او اس”.

وقال مراقبون، إن حصول لوحة مفاتيح Gboard من “غوغل” على رموز تعبيرية مخصصة، وميزة هاتف “آيفون X” بتحويل تعبيرات وجه المستخدم لرموز مخصصة، دفع “واتس اب” لتقديم مجموعته الخاصة.

وأعلن “واتس اب” منذ أشهر، أن عدد مستخدميه بشكل يومي وصل إلى مليار مستخدم، حيث جاءت هذه الرموز لتشمل شريحة واسعة من المستخدمين.

شام تايمز

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