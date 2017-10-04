أسعار الصرف بين 497 و506 ليرات في «السوداء» وبين 515 و520 رسمياً .. «المركزي»: نرغب بشراء القطع الأجنبي ولن نسمح بالسمسرة واستغلال المواطن

حافظ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية على منحاه الهبوطي، حيث عزز من تحسنه ليلامس مستوى الـ500 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي في بعض المناطق الشمالية والشرقية، وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» تشير التوقعات إلى مزيد من التحسن في سعر صرف الليرة السورية في الفترة القادمة.

وتراوحت أسعار صرف الدولار أمام الليرة بين 497 و506 ليرات سورية في الأسواق السورية المختلفة، مع تحرك ضمن هامش ضيق لا يتعدى ليرة سورية واحدة بين يوم وآخر في كل سوق، إذ يتحرك السعر في دمشق بين 503 و504 للبيع و505 و506 للشراء، دون أن يحرك مصرف سورية المركزي أسعار الصرف الرسمية في ذلك الاتجاه، مكتفياً باشتراط تحويل المبالغ المباعة للمصارف وشركات الصرافة التي تزيد على ألف دولار لمدة شهر في حساب البائع.

وفي تصريح أكد مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي مأمون كاتبة أنه لا صحة حول عدم رغبة المركزي بعدم شراء القطع الأجنبي وأن المصرف يعمل على الشراء، وأن كل ما تم تداوله حول اشتراط ترك قيمة أي مبلغ يتجاوز الألف دولار لدى المصرف إنما يهدف لضبط حالات السمسرة الحاصلة من قبل بعض التجار عبر استغلالهم للمواطنين.

وعن المبالغ الكبيرة المباعة من القطع الأجنبي أوضح كاتبة أن من يود بيع كميات كبيرة من القطع الأجنبي فوق الـ100 ألف دولار فنحن أمام احتمالين، إما أن البائع جمع المبلغ من السوق، وبالتالي نحن أمام عملية سمسرة، في حين يبقى الاحتمال الآخر وهو أن المبلغ كان عبارة عن مدخرات ورصيد جامد وبالتالي لن يكون لدى أصحاب هذا الاحتمال مشكلة في ترك المبلغ لمدة زمنية محددة لدى المصرف كوديعة والحصول على فوائد لقاء ذلك.

مبيناً أن التوجه نحو شركات الصرافة كان متاحاً لدى أي مواطن راغب ببيع القطع الأجنبي وانه لا جديد حول ذلك، وأن كل ما يعمل عليه المركزي يهدف لضبط حركة السوق والحفاظ على المواطنين من حالات السمسرة.

وبالعودة إلى تقرير «مداد» فقد ذكر أن البيانات في السوق الموازية تشير إلى وجود زيادة ملحوظة في الكميات المعروضة من الدولار الأميركي وذلك نتيجة زيادة إقبال المواطنين على التخلص من الدولار الأميركي وتفضيل الليرة السورية.

مبيناً أن الخلل مستمر في السوق (السعر الرسمي أعلى من السعر في السوق الموازية) نتيجة استمرار مصرف سورية المركزي في سياسة تثبيت سعر صرف الليرة السورية، وعدم استجابته للمتغيرات التي طرأت على سوق الصرف على الرغم من المؤشرات الإيجابية العديدة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، والتي تشي بمزيد من التراجع لسعر الصرف في السوق الموازية في الأيام القادمة.

أما بالنسبة إلى السوق الرسمية ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 517.43 ليرة سورية، وأيضاً سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 514.85 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، كما استمر في تثبيت سعر صرف المعروض لبيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي عند 520 ليرة سورية للدولار الأميركي، وهو السعر الذي يتم من خلاله تمويل معظم المستوردات.

الوطن

شام تايمز

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