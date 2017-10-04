طاجيكستان تمنع البكاء و ارتداء الملابس السوداء في الجنازات !

في قرار غريب من نوعه ، طالبت دولة #طاجيكستان المواطنين بالامتناع عن النحيب والبكاء بصوت عال أثناء الجنازات.

ووفق صحيفة (تايمز) البريطانية فإن طاجيكستان، حَظَرت على المشيعين أيضا ارتداء الملابس السوداء في الجنازات، وقالت لجنة الشؤون الدينية، إنَّ هؤلاء المكلومين على مَن ماتوا لا يجب عليهم جذب شعرهم أو لطم وجوههم.

ويُحظر أيضا بموجب القوانين التي تنظم الجنازات في البلد ذي الغالبية المسلمة استئجار مشيِّعين في الجنازات، وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي، وضيَّق رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، الذي يحكم الدولة السوفييتية السابقة منذ عام 1992 الخِناق على السلوكيات التي يعتبرها نموذجا للإسلام الأصولي.

وقد حَلَقتْ الشرطة لحى عشـرات الآلاف من الرجال، ومنعت أي شخص دون سن الأربعين من الحج إلى مكة المكرمة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الحكومية بالإشارة إلى رحمن، 64 عاما الذي عمل سابقا مديرا لإحدى المزارع، بصفته “مؤسس السلام والوحدة الوطنية، وزعيم الأمة” كلما ذُكِر اسمه على الهواء أو في وسائل الإعلام المطبوعة.

شام تايمز

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