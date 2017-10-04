مصر : خسائر كبيرة جراء حريق ضخم في ” المعرض الدولي السوري ” ( فيديو )

التهم حريق ضخم محتويات معرض دولي للمنتجات المصرية السورية بمدينة بنها في مصر، فيما كثفت قوات الحماية مع جهودها للسيطرة على الحريق.

وقالت صحيفة الوفد المصرية، أول أمس الأحد، إن الحريق وقع في معرض دولي للمنتجات المصرية السورية ببنها (المعرض الدولي السوري)، ملاصق لمعسكر فرق الأمن، ومجمع المواقف وكليتي الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية، و شركة مياه الشرب.

وذكرت صحيفة “الفجر” أن النيران التهمت جميع محتويات المعرض المكون من طابق واحد، ويتواجد على مساحة ألفي متر، فيما قدر الخسائر الأولية بحوالي 10 ملايين جنيه.

ونقلت عن أصحاب المعرض أن هناك شبهة جنائية وراء الحريق، بسبب خلافات مع أصحاب معارض أخرى.

شام تايمز

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