تركيا : القبض على ” تجار مخدرات ” أتراك و سوريين في إزمير

ألقت الشرطة التركية القبض على خمسة أشخاص بينهم سوريان بتهمة التجارة بالمخدرات في مدينة ازمير، غربي البلاد.

وقالت صحيفة حرييت التركية، الأحد، إن شعبة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام بمدينة إزمير نظمت عملية مداهمة لثلاثة منازل مختلفة بالمدينة، وضبطت داخلها 160 غرام من حشيش القنب، و 1845 حبة كبتاغون، إضافة لميزان حساس، ومسدس غير مرخص، ومبلغ 3450 ليرة تركية.

واعتقل خلال العملية اثنين من الأجانب، وهما السوريان (ا.م 23 عاماً)، و (م.إ 23 عاماً)، إضافة لثلاثة أخرين لم تذكر الصحيفة جنسيتهم، ما يشير إلى أنهم أتراك، وتم تحويلهم للنيابة العامة بعد الاستماع لإفادتهم بمديرية الأمن العام.

المصدر : Hurriye

شام تايمز

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