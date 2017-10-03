جماهير إسبانيا تهاجم بيكيه في معسكر المنتخب

هاجمت مجموعة من مشجعي المنتخب الإسباني، جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، الذي طالب بـ”الحرية للشعب الكتالوني”، أمس الأحد أثناء الاستفتاء على انفصال الإقليم.

ورفعت العديد من الجماهير لافتات هجومية على بيكيه أثناء التدريبات الأولى للمنتخب في مقر الاتحاد الإسباني، استعدادًا للمبارتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم.

ودون بعض المشجعين على اللافتات ضد نجم البارسا: “بيكيه، نذل، إسبانيا هي دولتك” وتعالت هتافات المشجعين ضد اللاعب، بالقول “اخرج، اخرج”.

كما هتفت الجماهير للحرس المدني الإسباني، الذي كان متواجدًا منه 8 أشخاص في مقر تدريبات المنتخب، وقالت “نحن إسبان.. تحيا إسبانيا”.

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية إنه قبل انطلاق التدريبات أجرى المدرب جولين لوبيتيجي وعدد من اللاعبين اجتماعات للحديث حول الأوضاع الراهنة في إسبانيا وخاصة بإقليم كتالونيا”.

كووورة

شام تايمز

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