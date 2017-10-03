ألمانيا : الصدفة تمنح مدرس لغة فرنسية سوري وظيفة في مدرسة

بدأ معلم سوري بتدريس مادة اللغة الفرنسية في إحدى المدارس ، عن طريق الصدفة، في بلدة فيرلته بولاية ساكسونيا السفلى.

صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية قالت، إن اللاجئ السوري سعيد الخلف (41 عاماً)، بدأ بإعطاء الدروس في مادة اللغة الفرنسية، مضيفة أن الصدفة أوصلت سعيد إلى ما هو عليه، حيث كان أستاذ اللغة الفرنسية الألماني ميكاييل أونغيرمان مع طفله في الشارع، في أيار الماضي، يتحدثان باللغة الفرنسية، عندما سمعهم سعيد، الذي كان بالقرب منهم فشارك في الحديث، وتطور ذلك الحديث إلى صداقة.

وتواصل المدرس الألماني مع إدارة مدرسته، ومديرية التعليم بمدينة أوسنابروك، وتمكن من أن يجلب سعيد كمدرس بديل كونه يتحدث الفرنسية بطلاقة.

وعبر اللاجئ السوري سعيد عن سعادته وشكره الجزيل لزميله ميكاييل، وقال إن المدرسة هي مكانه.

بدوره، قال المدير كلاوس روه: “لدينا فجوة كبيرة في مادة اللغة الفرنسية في المدرسة”، لكنه عبر عن أسفه بأنه لا يستطيع أن يحصل على أكثر من عشر ساعات أسبوعيا من الخدمة من قبل سعيد، وتمنى أن توافق مديرية التعليم على تمديد الفترة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لسعيد مكانه الخاص على الرغم من تواجده لفترة قصيرة فقط، حيث أصبح يتواصل مع الأطفال ذوي الخلفية العربية، كما أنه يشارك تبادل الثقافات مع زملائه المدرسين، وقال: “أقول للأطفال دائماً بأن يعطوا صورة جيدة و لطيفة عنهم”.

وأضاف سعيد: “في سوريا كانت الاستراحة بالكاد تكفي لشرب كوب شاي أو قهوة، لكن في ألمانيا نتحدث ونأكل سوياً، في الصفوف في سوريا يوجد في بعض الأحيان حوالي 50 طالباً مما يجعل الدرس غير هادئ، لكن هنا يختلف الوضع تماماً”.

ويذهب سعيد مع زوجته وطفليه إلى كورسات اللغة الألمانية، وكان قد وصل إلى البلاد بداية 2016، فيما كانت زوجته وأحد طفليه قد سبقوه قبل عام لحصول الزوجة على منحة دراسية مكنتها من السفر، وبقي هو مع طفله الآخر في حلب.

وقال سعيد : “منزلنا دمر، كل أوراقي وممتلكاتي، كتبي و حاسوبي فقدتهم، أتمنى أن تعود الديمقراطية يوماً ما إلى سوريا”.

وتمنى مدير المدرسة كلاوس، والمدرس ميكاييل أن يحصل سعيد على وظيفة كاملة في التدريس بالمدرسة، وأكدا أنهما سيحاولان بشتى الوسائل تسوية وضعه لدى المديرية لإصدار قرار التعيين.

المصدر : Osnabrücker Zeitung

شام تايمز

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