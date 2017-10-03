الكويت : سوري يساعد السلطات في القبض على عصابة اختطفته و طالبته بفدية بعد أن وضعته في ” قبر ” !

ألقى عناصر الإدارة العامة للمباحث الجنائية، في الكويت، القبض على عصابة من البدون (مقيمون بلا جنسية)، تمتهن خطف الوافدين الأثرياء، والحصول على فدى مالية مقابل إطلاق سراحهم، بمساعدة من أحد التجار السوريين.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، السبت (30/9)، عن مصدر أمني، أن مقيماً سورياً يعمل تاجراً، أبلغ مباحث الجهراء، أنه تعرض للخطف من أمام مقر عمله في ساعة متأخرة من الليل من قبل 3 أشخاص لا يعرفهم.

وأضافت أن العصابة توجهت به إلى استراحة عائلية مجهولة (جاخور)، وبعد وصولهم اعتدوا عليه بالضرب المبرح، وهددوه بالقتل ثم وضعوه داخل قبر مُعد قبل عملية الخطف.

وطالب الخاطفون السوري بدفع فدية مقدارها 150 ألف دينار مقابل إطلاق سراحه، فأبدى موافقته، وطلب منهم مهلة 12 ساعة لتنفيذ الاتفاق، ثم اصطحبوه إلى ساحة ترابية في الجهراء وتركوه بعد الاتفاق معه على الموعد والمكان لتسليم النقود، وهددوه بالقتل حال إبلاغ الجهات الأمنية.

وما كان من السوري سوى التوجه إلى المباحث عقب ساعتين من تركه، وروى تفاصيل ما حدث، وأوصاف المتهمين، حيث تمكنت المباحث من التوصل لهوية أحدهم، وتم ضبطه أمام منزل والده، وتم اقتياده إلى مكتب التحقيق، فاعترف بما جاء في أقوال المجني عليه.

وأرشدهم لمكان الاستراحة، التي تبين أنهم استأجروها قبل أسبوع لتنفيذ مخططهم، كما أرشد عن شريكيه، فتم ضبط أحدهما في أحد الأسواق الشعبية، وتبين أن المتهم الثالث غادر البلاد، وأحيل المتهمون الى جهة الاختصاص.

شام تايمز

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