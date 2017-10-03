الحسكة : شاب يقتل ابن عمه و يصيب عمه بسبب خلاف على ” مشيخة العشيرة “

قتل نجل شيخ عشيرة “حرب”، في ريف مدينة القامشلي بريف الحكسة، وأصيب والده وشقيقه بجروح، إثر خلاف عائلي على مشيخة العائلة، بعد أنباء عن توجه شيخ العشيرة للتنازل عنها لأحد أقربائه.

وقالت وسائل إعلام إن الخلاف نشأ، الجمعة، عندما قرر شيخ عشيرة حرب الحالي، محمد العاكوب (أبو سفيان)، التنازل عن المشيخة، بسبب تدهور حالته الصحية، وسط رغبة من شقيقه (إبراهيم) بوراثة مشيخة العشيرة.

وبعد جدل حول الشخص الذي يستحق مشيخة العشيرة، قام ابن شقيق الشيخ، الذي يريد وراثة الزعامة، ويدعى عبد الله، بإشهار بندقية آلية وإطلاق النار على عمه وأبنائه بشكل كثيف، ما أسفر عن مقتل نجل الشيخ (سفيان)، وإصابة الشيخ وابن آخر له.

وتعيش قرية “ذبانة” التي يسكنها أفراد العائلة، حالة من التوتر، مع رفض ذوي القتيل استلام جثته، حتى القصاص من القاتل أو الصلح على ذلك، وفقاً لما تقتضيه الأعراف القبلية.

شام تايمز

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