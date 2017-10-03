برشلونة ينضم إلى الإضراب العام في كاتالونيا

قررت فرق برشلونة وإسبانيول وجيرونا المنتمية لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الانضمام لإضراب عام سيشهده إقليم كاتالونيا يوم الثلاثاء.

ويأتي الإضراب، الذي دعا إليه أكثر من 40 اتحادا ورابطة في الإقليم تحت مظلة حركة حوار من أجل الديمقراطية، كإدانة لمحاولة الشرطة إيقاف استفتاء استقلال كاتالونيا أمس الأحد والذي وصفته الحكومة الإسبانية بأنه غير قانوني.

واحتاج أكثر من 840 شخصا لمساعدة طبية عقب اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في مشاهد مؤسفة كجزء من أعمق أزمة دستورية تمر باسبانيا على مدار عقود.

وعلى الرغم من أن العديد من اللاعبين في فريق برشلونة سيغادرون للانضمام لمنتخباتهم الوطنية قبل المباريات الدولية المقبلة، فان بقية اللاعبين وطاقم النادي لن يحضروا لمركز التدريب الثلاثاء.

وكتب برشلونة على تويتر يوم الإثنين: سينضم برشلونة للإضراب العام الذي دعت إليه حركة حوار من أجل الديمقراطية وبالتالي فان النادي سيغلق أبوابه غدا.

وأضاف: لن يتدرب أي فريق على مستوى المحترفين والشباب في نادي برشلونة على ملعب المدينة الرياضية (التابع لبرشلونة) غدا.

وجرت احتجاجات منظمة على مستوى الإقليم يوم الاثنين حيث توقف العمال في كاتالونيا عن العمل لمدة 15 دقيقة خلال فترة منتصف اليوم بما في ذلك العاملين في المقر الإداري لبرشلونة.

وأصدر فريقا إسبانيول وجيرونا، ومقرهما كاتالونيا أيضا، بيانين أعلنا فيهما عن نيتهما الانضمام للإضراب العام أيضا.

واحتجاجا على أحداث العنف التي وقعت أمس الأحد، أقام برشلونة مباراته أمام لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الاسباني بدون جمهور وفاز 3-صفر

رويترز

شام تايمز

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