محدث .. ارتفاع عدد قتلى هجوم لاس فيغاس الأمريكية إلى أكثر من 58 قتيلاً و 515 من الجرحى .. “داعش ” يتبنى مسؤولية إطلاق النار

أعلنت شرطة لاس فيغاس، يوم الاثنين ، أن حصيلة ضحايا إطلاق النار بالمدينة ارتفعت إلى ما يزيد على 50 قتيلا وأكثر من 200 جريح.

ونقلت وسائل إعلامية, عن قائد شرطة لاس فيغاس ,قوله للصحفيين, أن “عدد المصابين الآن لا أعرفه على وجه الدقة، لكن نحن نرى أن هناك أكثر من 50 قتيلا وأكثر من 200 جريح”.

وكان المسلح قد نفذّ هجومه من أثناء حفل لموسيقى الريف في مدينة لاس فيجاس الأمريكية إذ أمطر الجمهور بالرصاص من الطابق رقم 32 في فندق لعدة دقائق قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وفي سياق متصل، كشفت الجهات الأمنية الأمريكية عن هوية منفذ هجوم لاس فيغاس، والذي راح عشرات القتلى والجرحى بعد أن فتح النار على جماهير حفل موسيقي، في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين 2 تشرين الأول.

وقالت شبكة ( NBC ) الأمريكية, أن المسلح منفذ الهجوم يدعى ستيفن بادوك، يبلغ من العمر 64 عامًا، وكان يقيم في مدينة ميسكيت بولاية نيفادا الأمريكية.

وكانت شرطة لاس فيغاس قد أكدت، في وقت سابق من صباح يوم الاثنين، نبأ تصفيتها لمنفذ الهجوم، فيما طالبت الشرطة من المواطنين تجنب التواجد في منطقة وقوع الحادث، كما أغلقت بعض الطرق المؤدية إليه.

ولم تذكر الشرطة الأمريكية في لاس فيغاس إن كانت حادثة الهجوم تُعتبر إرهابية أو جنائية , مؤكدةً في الوقت ذاته أن عدد القتلى أولي.

وتكررت حوادث إطلاق نار بين شهري حزيران وتموز الماضيين أبرزها استهدفت أعضاء في الكونغرس وإحدى المنشات في سان فرنسيسكو بالإضافة لملهى ليلي في ولاية أركنساس, مما أسفر عن ضحايا.

يذكر أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث إطلاق نار أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

“تنظيم الدولة” يتبنى مسؤولية إطلاق النار في “لاس فيغاس” الأمريكية

قال تنظيم الدولة “داعش” اليوم في بيان أصدرته وكالة “أعماق” إن الرجل الذي فتح النار في مدينة “لاس فيغاس” الأمريكية نفذ العملية بالنيابة عن التنظيم التي أدت إلى مقتل وجرح المئات.

ونشرت وكالة أعماق بياناً اليوم، الإثنين، تبنت فيه مسؤولية التنظيم عن حادثة إطلاق النار، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصاَ وجرح نحو 400 آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة “جو لومباردو” فى مؤتمر صحفي عُقد اليوم (2 تشرين الأول) إن المشتبه استخدم بندقية آلية لإطلاق النار من الطابق الـ 32 في فندق “ماندالاي باي” وقتلته الشرطة بعد ذلك بقليل، مضيفاً أن المشتبه فيه من السكان المحليين. للمزيد.

وكشفت شبكة الـ “سي بي أس” الأمريكية أن المسلح الذي نشرت الشرطة صوره يدعى “ستيفن بادوك” ويبلغ من العمر 64 عاماً، واعتنق الإسلام قبل عدة أشهر.

وقام المهاجم بتنفيذ العملية اليوم استجابة لنداءات التنظيم باستهداف “دول التحالف الذي تقوده أمريكا”، وفقا لما نقلته أعماق.

وأشارت شرطة لاس فيغاس أن عدداً من الضباطـ كانوا يحضرون مهرجاناً موسيقياً خارج أوقات خدمتهم، قتلوا فى حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر من يوم السبت، وفقا للتوقيت المحلي.

وقد أصدر “تنظيم الدولة” بيانات مشابهة عبر وكالة أعماق عقب هجمات وقعت في أوروبا والولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان نشرت الوكالة فيديوهات مسجلة من المهاجمين الذين تعهدوا بولائهم للتنظيم.

ولم ترد معلومات – حتى الآن – من السلطات فى لاس فيغاس حول دوافع بادوك، أو حول صحة بيان أعماق.

شام تايمز

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